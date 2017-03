Cherreau Le patron de l’Intermarché condamné pour détournement

0

Le tribunal correctionnel de Laval a condamné ce jeudi le patron de l’Intermarché de Cherreau, près de La Ferté-Bernard, à quatre mois de prison avec sursis pour abus de bien social et détournement. L'affaire avait été dépaysée, le prévenu étant juge au tribunal de commerce du Mans au moment des faits.

Entre 2012 et 2014, cet homme de 64 ans avait transféré 2,7 millions d'euros de Varfon, société via laquelle il exploitait l'hypermarché, vers une filiale qu'il avait créée dans le but de monter une centrale d'achat (elle n'a jamais vu le jour).

En 2013, un total de 3,5 millions d'euros avait été transféré de la filiale vers une troisième société, présidée par un deuxième prévenu.

Ce dernier a été condamné jeudi à deux mois de prison avec sursis pour avoir recélé une partie des sommes détournées pour ouvrir un supermarché concurrent d’Intermarché dans une commune du nord du Mans.

Les deux hommes sont condamnés à verser 3,14 millions d’euros à la société Varfon.

Le 19 janvier, à la barre du tribunal, le patron de l’Intermarché avait indiqué avoir été entraîné dans « une spirale infernale » d'investissements et de créances et ne pas pouvoir en sortir.

La société Varfon, en redressement judiciaire depuis le 11 janvier, a été liquidée mercredi. L’Intermarché fermera en fin de semaine prochaine.