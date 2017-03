Cherreau Intermarché ferme : 25 salariés licenciés

0

Intermarché, installé depuis 25 ans dans la zone commerciale de la Bretonnière à Cherreau, va fermer.

« La date reste à confirmer, mais ce sera probablement le 18 mars. Notre sort est scellé », explique Bernard Du Moulin, le PDG du magasin depuis 17 ans. « Super U était sur les rangs, mais le groupe Intermarché ne veut pas vendre les murs ».

Les 25 salariés seront licenciés. « On est dépités. Nous avions une clientèle fidèle et l'esprit dans le magasin était familial », confie Isabelle, une des plus anciennes salariées.

En attendant la fermeture, le magasin déstocke.

