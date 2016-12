Cherré Un centre de bien-être en 2017

0

Trois nouveaux bâtiments vont voir le jour en bordure de la RD 323, au lieu-dit « Le Pressoir ». Parmi lesquels un espace hammam, sauna, etc. Autre création d’entreprise : un centre technique automobile.

Six parcelles vendues sur les sept existantes. La zone artisanale située à l’entrée de la commune en venant du Mans, n’aura pas mis de temps à se remplir. "Elle devrait être complètement terminée en une année seulement. Il reste un lot et on a déjà quelques touches", précise alors Michel Landais, le maire.

Ainsi, après les déménagements de sociétés du bassin fertois (Moulis Carrelage, AutoConcilium et les experts-comptables de CerFrance), ce sont bien deux nouvelles entreprises qui vont s’installer dans le courant 2017, sur les trois annoncées.

À savoir : un espace dédié au bien être (il n’en existe pas encore de ce genre-là sur le secteur) et un centre technique automobile auxquels s’ajoute donc un plombier-électricien en activité.