Cherré Socopa recherche de la main-d’œuvre en ce début d’année

0

100 postes d’agents de production en saucisserie, tous en CDD de 6 mois à temps plein : le secteur de l’agroalimentaire recrute toujours en Sarthe.

Cette offre émane de l’entreprise Socopa à Cherré. Les personnes intéressées n’ont pas l’obligation d’avoir de l’expérience professionnelle ou une qualification dans ce secteur. Les débutants sont acceptés.

Des réunions d’information collective sont prévues sur site lundi 16 janvier à 13 h 30 et à 15 heures, et lundi 30 à 9 h 30 et à 11 heures.

Offre consultable sur pole-emploi.fr. Contact : 02-44-02-20-20.

Plus d'informations dans l'édition Haute Sarthe du "Maine Libre" de ce mardi 3 janvier. A lire aussi en version numérique en cliquant ici.