Cherré Les métiers de l’industrie recrutent dans le secteur

0

La Mission locale Sarthe-nord organisait, ce mercredi à Cherré, un café-métiers pour informer les personnes intéressées des besoins et des formations sur le secteur.

« Nous avons organisé ce café-métiers, axé sur les métiers de l’industrie, car c’est un secteur qui recrute. Il y a même plus d’offres que de demandes », explique Isabelle Loiseau, directrice de La Mission locale Sarthe Nord.

« La pyramide des âges est vieillissante. Or, nos entreprises industrielles, qui ont connu des difficultés économiques, il y a deux ou trois ans, ont su rebondir et se diversifier en se tournant vers d’autres marchés. Certaines ont une visibilité à 3 ans, d’autres à 10 ans. Ce sont de bonnes nouvelles. Il va donc falloir accompagner cette croissance. Les entreprises vont devoir recruter de nouvelles ressources », annonce Armelle Chaplain, responsable emploi-formation à l’UIMS (Union des industries et métiers de la métallurgie en Sarthe).

Plus d’informations dans notre édition Haute Sarthe du Maine Libre ce vendredi 3 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone