Cherré La boulangerie ouvre ce lundi

0

C’est ce lundi matin que la boulangerie « Au fournil de Cherré » ouvre ses portes.

À la tête, un jeune couple, Virginie et Florian Blomme, 35 ans chacun, impatient à l’idée de rencontrer ses premiers clients.

« Toute notre matière première (fruits et légumes…) sera achetée chez les producteurs locaux et la farine viendra de la région, ce sera de la farine NA (Nouvelle agriculture), une farine locale, respectueuse de l’environnement. Nous y tenons beaucoup. Elle fait un pain plus goûteux », annonce l’artisan boulanger.

« Le pain aura une fermentation naturelle pour garder les arômes du pain. J’envisage de cuire du pain toutes les heures avec une dernière cuisson à 18 h 30 de manière à ce que les clients aient quasiment toujours du pain chaud. De plus, cela permet de gérer les pertes ».

Plus d'informations dans notre éditon Haute Sarthe du Maine Libre ce lundi 20 février.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone