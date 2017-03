Cherré Hommage à l'enfant du pays

0

De manière spontanée, les habitants de Cherré se sont réunis ce mardi en hommage à l'enfant du pays, Anthony Delhalle, pilote sarthois du Suzuki Racing Team Endurance, décédé jeudi sur la piste de Nogaro.

Le champion du monde d'endurance moto a passé son enfance dans cette commune qui « en 2002 lui avait accordé une aide financière pour se livrer à sa passion. C'était un garçon d'exception », a rappelé Michel Landais, le maire, devant la sculpture réalisée par Jean-Alexandre Delattre et qui orne un des ronds-points de la commune.

Le sculpteur des champions lui avait d'ailleurs remis un trophée en 2010, réplique de la sculpture du rond-point.

« Jean-Alexandre Delattre réalisera une plaque plus tard et nous ferons une cérémonie plus officielle. Mais nous tenions à rendre hommage au pilote aujourd'hui ». Une gerbe et quelques fleurs ont été déposées avant une salve d'applaudissements.

Un peu plus tôt ce mardi après-midi, à 15 heures, de nombreuses personnes étaient présentes à la cathédrale du Mans où étaient célébrées les obsèques d'Anthony Delhalle.