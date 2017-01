Cherré Future crèche municipale : Quatre fois plus de capacité d’accueil

0

La municipalité fertoise a ouvert une microcrèche il y a quelques années.

"Elle fonctionne très bien mais on manque de places. Il ne se passe pas une semaine sans qu’une demande arrive en mairie. En fait, c’est même bien plus, entre 15 et 20 tous les mois", expose Michel Landais, premier édile de Cherré.

Ce dernier présentera ses vœux à la population ce vendredi 6 janvier et ne manquera pas d'évoquer ce projet aux parents et aux futurs parents.

Dix enfants âgés de 2 mois à 3 ans, par tranche horaire, sont déjà accueillis de 7 h 15 à 20 h 15 au sein de la structure.

Celle-ci sera conservée et une nouvelle crèche sortira de terre non loin, derrière l’école.

Un bâtiment entièrement dédié à l’enfance, dont les premiers travaux sont prévus pour fin 2017 ou début 2018. L’ouverture est prévue courant 2019.

"On est à l’étroit partout, 155 écoliers en classe et 120 à la cantine. Cette future Maison de l’enfance servira en plus de garderie périscolaire. Actuellement ce service fait le plein avec 60 enfants. On en prévoit 80. Et la crèche donc, ce sera 30 places supplémentaires sans enlever le travail des 20 assistantes maternelles de la commune. C’est un gros investissement évalué à 2 millions d’euros".