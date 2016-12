Cherré Des logements sur le terrain de l'ancienne pépinière, en plein bourg

0

La mairie de Cherré a bien des projets en 2017 dont la construction de neuf maisons, proches des commerces, pour personnes âgées ou à mobilité réduite. Une première sur le secteur, qui se fera avec un bailleur social.

Ainsi, outre la Maison de l’enfance dont le chantier ne débutera pas avant la fin de l’année à venir pour une ouverture en 2019, la municipalité travaille sur autre chose, toujours en terme d’équipement.

Après l’achat du terrain où se trouvait "Aux fleurs de Cherré", il va s’agir d’aménager cet espace, à proximité de tous les services dont dispose la commune. "L’objectif est de construire un petit lotissement avec des habitations type F2 et F3, pas plus. Afin d’accueillir des retraités par exemple, qui souhaitent se retirer pour se rapprocher des commodités du quotidien", souligne le maire. "On souhaite aussi que cela sorte de terre rapidement, tout ceci dans le même esprit que l’immeuble Foucault, sauf qu’on est là sur un site plus grand de 3 400 m2."