Château-du-Loir Un marché des 24 Heures le 16 juin

0

Un marché des 24 Heures aura lieu vendredi 16 juin, de 18 heures à minuit, sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Château-du-Loir, avec une trentaine de véhicules à admirer, voitures sportives, anglaises et américaines ainsi que des motos et des vespas.

« La difficulté a été de trouver des collectionneurs locaux, car tout est concentré autour du Mans. De ce fait, nous lançons un appel pour qu'ils me contactent le plus rapidement possible au 02-43-79-04-31 »

Plus d'informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce lundi 5 juin.

À lire également sur ordinateur, tablette et smartphone