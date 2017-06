Château-du-Loir Tabassé, il raconte sa nuit d'effroi

Faouzi est agent de sécurité. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a été violemment agressé au centre commercial E. Leclerc de Château-du-Loir. De sa chambre d'hôpital, il revient sur cette nuit d'effroi.

« J'en étais à ma troisième ronde autour du centre E. Leclerc. Je rentre dans une réserve extérieure pour en sortir 5 minutes plus tard par une autre porte. À peine j'ai eu le temps de fermer cette porte que je reçois un coup de poing au visage. Je m'effondre. On m'asperge de liquide inflammable genre acétone. Ils ne prononcent aucun mot, il n'y a que les coups qui pleuvent. Poing, pied, batte de base-ball et barre de fer. Avec un seul but : me tuer… »