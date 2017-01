Château-du-Loir Festival de musiques actuelles : divorce avec la municipalité

0

La 6e édition du festival de musiques actuelles Crash test Session n'a pas eu lieu à Château-du-Loir. En cause : un désaccord entre la municipalité et l'Asso Mnambule, qui vient de publier une lettre.

« On veut juste faire savoir, faire entendre notre voix et notre point de vue », explique Dorian Sacher, membre de l'Asso Mnambule. En début de semaine, l'association postait une lettre sur Facebook, expliquant pourquoi la 6e édition du festival Crash test Session n'a pas eu lieu.

Depuis 2011, ce festival « a rempli cinq fois la salle, accueilli pas moins de 44 artistes et injecté plus de 18 000 € dans les entreprises et commerces locaux », explique l'association.

Le 11 décembre 2015, pourtant, l'association recevait un courrier de Béatrice Pavy-Morançais, maire de Château-du-Loir, indiquant que la Castélorienne ne pourrait pas accueillir les prochains concerts. Raisons évoquées : le non-respect des consignes de sécurité.

Plus d'informations dans notre édition "Sarthe Loir" du "Maine Libre" datée de ce jeudi 12 janvier.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone