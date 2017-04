Château-du-Loir Bernard Pivot en scène le 11 avril

0

Le célèbre présentateur d’« Apostrophes » entretiendra le public castélorien de sa passion pour les mots.

C’est un petit événement culturel pour la commune.

On ne présente plus Bernard Pivot. Le journaliste et ancien animateur télé sera à Château-du-Loir mardi 11 avril à 20 h 30 au cinéma des Récollets.

Celui-ci sera seul sur scène, dans un spectacle pour tout public, d’une durée d’1 h 20 « Au secours ! Les mots m’ont mangé ».

« On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On dévore des livres. On s’empiffre de mots. Ecriture et lecture relèvent de l’alimentation. Mais la vérité est tout autre : ce sont les mots qui nous grignotent ».

L’auteur dédicacera ses livres à la bibliothèque-ludothèque Juliette-Drouet, de 17 heures à 18 h 30 et à 22 heures, à la fin de la représentation.

