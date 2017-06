Champagné Le 2e RIMa honore et récompense ses blessés

0

Quatre marsouins ont été médaillés à l’occasion de la première journée nationale des blessés de l’armée de Terre.

C’est la première fois qu’une journée nationale des blessés de l’armée de Terre est organisée sur le territoire français.

Ce vendredi, comme tous les régiments, le 2e RIMa a honoré ses blessés lors d’une cérémonie émouvante.

Ils étaient quatre à recevoir une médaille des mains du colonel Ianni : deux blessés physiques, en Afghanistan et au Mali ; et deux blessés psychologiques, en République centrafricaine et au Mali.

Le 2e Régiment d’infanterie de Marine, installé à Champagné, compte « une bonne dizaine de blessés cette année », indique le chef du corps.

