Champagné La commune réalise de belles économies en éteignant la lumière

Chaque jeudi, jusqu’au premier tour de l’élection présidentielle, « Le Maine Libre » met en avant une initiative locale. Cette semaine, on se penche sur l’exemple champagnéen. Pour des raisons écologiques et économiques, les réverbères sont éteints la nuit depuis 2012.

La maire de la commune, Catherine Chevalier, revient sur les raisons qui ont poussé la municipalité à prendre une telle mesure.

« Début 2012, avec l’équipe municipale, on s’est demandé comment faire des économies d’énergie. On avait reçu de la publicité de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (qui délivre le label « Villes et villages étoilés », N.D.L.R.). »

Et les résultats se chiffrent positivement pour les finances de la commune sarthoise.

« En 2011, on a dépensé 31 000 € par an pour l’éclairage public. En 2012, on en a dépensé 15 000 €, alors qu’on n’a éteint la nuit qu’à partir de juillet et qu’on n’avait pas encore remplacé tous les lampadaires en forme de globe. Aujourd’hui, la compétence éclairage public revient à Le Mans métropole, qui a changé toutes les ampoules l’an dernier pour installer des leds à basse consommation. Depuis le 1er septembre, on éteint de 23 h 30 à 4 h 30, à la demande de la population. »