Challes Ce moulin, « notre petit paradis »

Dans le cadre des Journées des Moulins et Rivières de la Sarthe, dix moulins privés ouvrent leurs portes au public ce week-end dont celui de Challes.

Quatre sites participent pour la première fois à l'événement : le moulin de la Coursure à Fresnay-sur-Sarthe, le moulin du bourg de Saint-Aubin-de-Locquenay, le moulin d'Anet à Chasillé et le moulin Champion à Challes.

Les propriétaires du moulin Champion Patricia et Marc Bernicot, pétillants quadragénaires, participent à ce rendez-vous avec une joie non dissimulée.

« Nous, on en profite tous les jours. On a envie de partager notre passion et notre cadre de vie », disent-ils.

« C'est un moulin à blé qui appartenait au gros propriétaire terrien de la Foucaudière. » Au XVIIIe siècle, le meunier devait non seulement moudre le grain mais il avait aussi pour missions « d'emmener la dame d'Arcy à la messe tous les dimanches et de mettre quelqu'un à sa disposition pour l'aider à faire son linge », racontent Patricia et Marc.

Ces petites anecdotes, retrouvées dans les archives, bercent de bonheur les nouveaux locataires du lieu.

« On n'achète pas un moulin comme on achète une maison », estiment-ils.

