Chahaignes 70 exposants au salon des vins et de la gastronomie ce week-end

0

Plus de 70 exposants seront présents samedi et dimanche au gîte d'Asnière pour le salon des vins et de la gastronomie de Chahaignes.

« Je choisis uniquement des producteurs récoltants : un par région pour qu'il n'y ait pas de concurrence entre eux. Je refuse de m'étendre », explique le créateur de l'événement, Joël Bressand.

Grâce aux Gouteux d'vins, « des amitiés sont nées ». « Quatre viennent depuis le début. » Mais, il y a aussi des nouveaux, dont un producteur bio de tomates et d'orties cette année et un brasseur local.

La famille Gigou, vignerons à La Chartre-sur-le-Loir, participe à une petite vingtaine de salons par an, dont celui-là. « Ça permet d'être en contact direct avec le consommateur, d'expliquer ce qu'on fait. Il y a une clientèle qui recherche la rencontre avec le producteur pour mettre un visage sur un vin. »

Salon des vins et de la gastronomie de Chahaignes au gîte d'Asnière samedi de 10 à 22 heures (animation en soirée) et dimanche de 10 à 18 heures. Entrée : 4 € avec un verre de dégustation offert.

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce samedi 15 Juillet. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.