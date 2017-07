Cet été la ludothèque animera des jeux au quartier des Fleurs

0

Association

Jeu libre pour tous, sans inscription, habitant ou non le quartier des Fleurs, adhérent et non-adhérent de la ludothèque. Pour adultes, ados et enfants accompagné d'un parent à partir de 3 ans. Jeux de société amusants, faciles à jouer, adaptés aux publics.

Lundi 10, lundi 17, lundi 24 juillet, 14h à 17h30, Salle Jean Sérès (quartier des fleurs), Allée des viollettes, La Flèche. Gratuit. Contact : 06 52 25 17 76, 02 43 94 08 99, ludotheque@carroi.org, www.lecarroi.org