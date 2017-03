Carnet rose Premières naissances de l'année à l'Arche de la nature [Vidéo]

0

Les promenades familiales à l'Arche de la nature vont être désormais un moment encore plus intéressant pour les plus jeunes.

La porcherie a en effet accueilli ses premiers nouveaux-nés de l'année.

Idole de l'Arche, elle-même née à l'Arche de la Nature en 2013, a donné naissance à quatre porcelets jeudi dernier.

Les petits et la truie peuvent d'ors et déjà être admirés par les visiteurs dans la porcherie en attendant la fête du cochon et de la basse-cour le dimanche 19 mars prochain.

Les prochaines naissances sont attendues à la bergerie avec des petits chevreaux.