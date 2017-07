Cafetières et compagnie

0

Association

Musée.

« Un grand week-end au musée pour cette fin de semaine, avec un jour férié (vendredi), une animation en soirée (samedi) et un dimanche. Venez (re) découvrir ce lieu insolite et unique et laissez vous séduire par cette ambiance hors du temps. »

. Vendredi 14 juillet, 14h à 18h, samedi 15 juillet, 20h à 23h, dimanche 16 juillet, 14h à 18h, 6, rue de la Pitoulière, Château-du-Loir. Tarif 5€, réduit 3.50€. Contact : 06 75 01 70 66, amisdescafetieres@wanadoo.fr