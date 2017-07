0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

La ludothèque Planet’Jeux, la MJC Prévert, les centres sociaux des Cochereaux et La Grande Maison Simone Veil, la ville du Mans vous proposent de venir vous détendre dans les parcs autour de jeux et de livres.

Jeudi 13, jeudi 20, jeudi 27 juillet, 14h à 17h30, L’Île-aux-Planches, Le Mans. Gratuit. Contact : 02 43 23 94 81, planet.jeux@gmail.com