Brette-les-Pins Prison ferme pour le cambrioleur de 68 ans

0

Un homme aux longs cheveux blancs comparaissait ce mercredi pour le vol d'un sac dans une voiture à Changé samedi et un cambriolage dans une maison de sa commune, Brette-les-Pins, le 27 janvier.

Samedi, les gendarmes, qui le surveillent particulièrement en raison de ses 34 condamnations (dont 23 pour vol et recel), l'aperçoivent sortant d'une voiture où un sac a été volé. Oui mais voilà : lors de son interpellation, ils ne trouvent aucune trace du sac en question.

« Juste parce que j'ai un casier, on m'arrête », proteste le retraité, dans le box. La procureur requiert contre lui un an et demi de prison avec mandat de dépôt. Son avocat, Me Marie, plaide la relaxe, faute d'éléments confondants.

L'homme est relaxé du vol dans la voiture et condamné, pour le cambriolage, à un an de prison avec mandat de dépôt.

Plus d’informations dans nos éditions du « Maine Libre » datées de ce jeudi 23 mars.

A lire également sur ordinateur, tablette et smartphone