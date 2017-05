Brette-les-Pins Le cambrioleur récidiviste s’en prenait à ses voisins

0

Un habitant de Brette-les-Pins âgé de 30 ans était jugé ce vendredi en comparution immédiate pour avoir cambriolé deux de ses voisins l’été dernier, ainsi qu’un habitant de Parigné-l’Évêque

Il est aussi accusé d'avoir utilisé une carte de crédit volée.

Le prévenu, déjà condamné huit fois, dont sept fois pour vol, est déjà allé deux fois en prison.

Il est condamné à 18 mois de prison dont six avec sursis et mise à l’épreuve de deux ans et l’interdiction de paraître à Brette-les-Pins, où il habite avec sa compagne et leur bébé.

Il est directement reparti en prison.

Capture d'écran Google maps