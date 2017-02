« Braises », par la compagnie Artefact

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Braises raconte avec force et talent une histoire de famille où deux adolescentes se confrontent aux carcans de la culture et de la filiation. De souvenirs en non-dits, de ressentiments en regrets, le travail de mémoire viendra accomplir son œuvre libératoire.

Mercredi 8 février, 19h, jeudi 9 février, 20h, EVE Université, avenue Olivier-Messiaen, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/