Bouër Des plats sans viande animale dans son camion-veggie

Cette habitante du Nord-Sarthe a décidé de se lancer dans une activité de restauration ambulante assez unique. Ses petits plats font déjà le bonheur de ses premiers clients.

Un foodtruck végétarien, ça vous dit ? En ce moment, vous pouvez retrouver Sophie au Petit train de Semur-en-Vallon, chaque samedi de 12 à 17 heures.

Elle est également sur la place de l’église à Gréez-sur-Roc le mardi.

Dans son « veggyvan », cette amoureuse des bonnes choses cuisine des menus 100 % nature. "Je suis proche de la nature et respectueuse de l’environnement et en partie végétarienne. J’ai eu l’occasion de déguster de la viande végétale. L’idée était bonne et le goût excellent. Voilà qui tombait à pic : après des années à occuper un poste à responsabilité en région parisienne, j’ai eu rapidement mon idée de reconversion."