Bonnétable 40 ans d'amitié avec Twistringen

Durant tout le week-end de l'Ascension, une délégation de 130 Bonnétabliens s'est rendue à Twistringen, la ville jumelée avec Bonnétable, pour fêter les 40 ans du jumelage.

Programme chargé pour les Bonnétabliens. Dès le jeudi soir, Français et Allemands se sont retrouvés sur la Place de Bonnétable, située juste à côté de la mairie pour une soirée. A cette occasion Thierry Bottras, président du comité de jumelage, a remis deux symboles de Bonnétable, un énorme pot de terre, représentant les fameuses rillettes, pot peint par deux artistes locaux Huguette Lécureur et Jean-Claude Pizzy et un pommier.

Le lendemain, un repas chez un producteur d'asperges réunissait de nouveau les participants. Samedi, après un match de football, remporté par les Allemands, tous avaient rendez-vous dans une ancienne tuilerie pour les festivités officielles.