« Bienheureux sont ceux qui rêvent debout sans marcher sur leurs »

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Danse.

Deux danseurs-acrobates se perdent dans un No man’s land hostile et donnent corps à la fragilité humaine avec audace et agilité. Faiseurs d’illusions et créateurs de mouvements hors pair, ils embarquent le public dans un voyage où la réalité se désagrège petit à petit au contact de la fiction.

Jeudi 23 mars, vendredi 24 mars, 20h, Les Quinconces, 4, place des Jacobins, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/