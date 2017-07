Berfay L'un des deux commerces du village baisse le rideau

0

Les 365 habitants du village de Berfay, près de Saint-Calais, viennent de perdre l’un de leurs deux commerces. Paul et Maria-Dolores Berthier, les propriétaires de L’Auberge Sarthoise, prennent leur retraite.

Avec désormais plus qu’une boulangerie, les services de proximité dans le village sont mis à mal.

« Aujourd’hui, j’ai quand même choisi de baisser le rideau mais je l’ai fait avec un goût amer », confie Paul Berthier.

Plusieurs démarches ont pourtant été entreprises pour trouver un repreneur. « On a publié des annonces dans la presse locale et spécialisée, sur internet et sur les réseaux sociaux », indique Marie-Dolores. « Mais soit ça n’allait pas, soit les banques ne voulaient pas suivre », regrette-t-elle. La mairie n’a quant à elle pas pu racheter le commerce faute de budget.

Les personnes intéressées par le rachat de ce commerce peuvent appeler ses propriétaires au 06-64-32-93-37 ou leur écrire à belfond72120@yahoo.fr.

