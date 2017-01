« Bérénice » d'Olivier Chapelet, d'après Jean Racine

0

Équipement à but non lucratif (culture, sport et loisir)

Théâtre.

Tout ce qui fait théâtre est là : le jeu, la tragédie et la langue sublime de Racine. Aimer ou régner, il n'est pas permis à Bérénice et Titus de vivre les deux. Dans une simplicité théâtrale puissante et atemporelle.

Mercredi 11 janvier, 19h, jeudi 12 janvier, 20h, vendredi 13 janvier, 20h, L'Espal, 60-62, rue de l'Estérel, Le Mans. Tarif 23€, réduit 8€, autre : 11 €. Contact et réservation : 02 43 50 21 50, billetterie@quinconces-espal.com, http://quinconces-espal.com/