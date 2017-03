Bercé Ce samedi, le plein d’animations pour une forêt d’exception

0

Bercé, plus grand massif de l’Ouest avec une superficie de 5 400 hectares (2 400 ha de résineux et 3 000 ha de feuillus), a été labellisé « Forêt d’exception » cette semaine.

Ce samedi, à l’occasion de la cérémonie officielle et de la journée internationale de la forêt, une quinzaine d’ateliers gratuits sont organisés toute la journée en forêt de Bercé, mais aussi dans les bourgs alentours.

A Jupilles, Carnuta (la Maison de l’homme et de la forêt) sera par exemple ouverte gratuitement (10 à 12 et 14 à 18 heures).

Marques de peinture en forêt, randonnée commentée, visite de la saboterie de Jupilles, exposition sur les maisons forestières ou encore empreintes d’animaux, le bois et le vin... Toutes ces animations sont gratuites mais l’inscription reste obligatoire, auprès de Carnuta (tél. 02-43-38-10-31).

Retrouvez le programme complet en cliquant ici.

Plus d’informations sur la forêt de Bercé et notre entretien avec Yves Gouchet, forestier pendant 39 ans, à lire ce samedi dans « Le Maine Libre ». Et en version numérique en cliquant ici.