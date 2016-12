Bercé Trois ans après l'incendie, l'effort de reboisement se poursuit

0

En 2017, l'office national des forêts va poursuivre le reboisement des parcelles brûlées en 2014 lors d'un violent incendie.

En avril 2014, un violent incendie détruisait plus de 164 hectares de forêt dans le massif de Bercé. Le programme de reboisement est à la hauteur de la catastrophe puisque ce sont plus de 200 000 arbres qui sont à replanter.

Les travaux de reboisement, débutés dès 2015, vont se poursuivre en 2017. L'objectif sera de planter 16 hectares.

Par ailleurs, l'ONF a implanté, sur les 164 hectares incendiés autour du rond des Forges et du rond des Hutteries, des surlargeurs non plantées pour servir d'appui et faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers.

Les parcelles incendiées sont plantées d'un mélange composé de pins maritimes, pins sylvestres, chênes et bouleaux. « Ce mélange offre une meilleure résistance aux changements climatiques et contribuer à accroître la biodiversité », explique l'ONF.