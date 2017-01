Bazouges Elle lance sa Caverne arc-en-ciel sur le net

0

Il y a un an, Sarah Mouhdi a commencé à plancher sur un projet. « Une idée qui me trottait toujours dans la tête ». Celle de se mettre à son compte. « Je me suis lancée dans un défi personnel ». En novembre, La Caverne arc-en-ciel, son site de vente, était mis en ligne sur internet.

Agée de 24 ans, cette jeune Bazougeoise a investi ses économies dans ce site qui propose des articles de décoration, de rangement pour la maison, des produits de beauté, de la papeterie, des accessoires... la plupart pour quelques poignées d'euros. « Je les sélectionne au coup de cœur, j'essaye de proposer des produits originaux qu'on ne trouve pas partout ».

À terme, elle compte participer aux marchés hebdomadaires, notamment à celui de La Flèche. « Internet et les marchés, c'est indissociable. Le web, cela permet une grande ouverture. Mais cela vous coupe du contact humain. »

