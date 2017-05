Basket Le MSB reçoit Châlons-Reims pour la der de la saison à Antarès

0

Face à Châlons-Reims, le MSB veut « terminer sur une bonne note », confie le président Christophe Le Bouille, car c’est la dernière de la saison à Antarès (match à 20 heures ce samedi).

La salle est loin d’être une forteresse imprenable cette saison (sept défaites).

Un autre homme veut aussi que les Sarthois finissent fort : c’est Vincent Royer.

Son nom ne vous dis peut-être pas grand-chose, son visage non plus, mais sa voix beaucoup plus. A Antarès c’est lui qui vous fait lever de votre siège, taper dans vos mains et crier fort derrière le Mans Sarthe Basket, depuis quatres saisons maintenant.

Il n’a pas vécu une saison facile derrière son micro, au bord du parquet, mais il fait tout pour que le public sarthois soit avec son équipe.

« La physionomie de la saison fait que c’est plus compliqué pour moi, en plus il n’y a pas forcément le monde qu’il faut. C’est un public qui mérite mieux car il est fidèle tout de même. Et surtout très exigeant, quand il n’aime pas le spectacle, il le dit. »

Plus d'informations dans "Le Maine Libre" de ce samedi 13 mai. Un journal à lire en version numérique en cliquant ici.