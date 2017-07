Basket Taylor Rochestie se marie au Mans avec une Sarthoise

0

Taylor Rochestie n'a pas seulement laissé un bon souvenir aux supporteurs et aux dirigeants du MSB.

Le basketteur américain, hyper spectaculaire côté cour, a aussi séduit Agathe Seuru côté jardin.

C'était au début de la saison 2011-2012, la seule que le meneur de jeu a passée au Mans avant de devenir l'un des meilleurs joueurs d'Europe.

« Taylor avait rencontré une de mes meilleures amies en ville et ils avaient sympathisé très vite », raconte la jolie jeune femme de 22 ans qui a grandi à Yvré-l'Évêque.

« Ils se sont demandés en amis sur facebook et c'est là que Taylor m'a vue sur sa photo de profil. Il lui a demandé « qui c'est ? » et on s'est rencontrés au café Le Globe, au Mans, avec mon amie qui faisait la traduction. »

Le couple s'est marié ce week-end au Mans (vendredi à la mairie, samedi à la cathédrale).

À lire dans « Le Maine Libre » ce dimanche