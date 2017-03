Basket Pro A : pourquoi le MSB doit gagner contre Orléans

0

Ce samedi soir (20 heures), le MSB reçoit Orléans pour la 21e journée de Pro A.

Après une défaite frustrante à Sassari mercredi, et celle la semaine dernière à Monaco, cette rencontre est primordiale pour le MSB dans sa course aux playoffs et encore plus pour la confiance.

Un succès validerait enfin le travail du nouveau staff.

Le Mans reçoit une équipe d’Orléans mal en point, actuellement 17e de Pro A, mais qui lutte pour le maintien.

Pour ces deux équipes, la victoire vaut de l’or.

