Dans la course aux play-offs, la situation est de plus en plus critique pour les Manceaux.

Le MSB vient en effet de s’incliner ce samedi soir sur le parquet de Gravelines (75-72).

Mené de peu tout au long de la partie, les Sarthois n’ont jamais réussi à renverser la vapeur.

