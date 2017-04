Basket Pro A : le MSB n’a pas le droit à l’erreur

0

Battu à Cholet (78-58), le MSB doit s’imposer à Gravelines ce samedi soir pour entretenir l’espoir de participer aux play-offs. Et ce n’est plus un secret, les Manceaux sont fébriles à l’extérieur.

« On veut repartir de l’avant, on a à cœur de se rattraper, exprime Petr Cornelie. « L’étau se resserre, il faut gagner ».

Au match aller, le 21 janvier à Antarès, Gravelines s’était imposé de 10 points.

