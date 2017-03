Basket Pro A : le MSB mené à la mi-temps à Pau

0

Pour cette 23e journée de Pro A, le MSB a plutôt bien débuté son match.

Vainqueur du 1er quart-temps (16-18), les Manceaux, avec un Pape Amagou en réussite (7 pts en 10'), étaient bien loin de leur pauvre registre proposé face à Paris-Levallois, samedi dernier.

En début de deuxième quart-temps, une adresse moins en verve et quelques pertes de ballons laissaient les Palois prendre huit unités d'avance (28-20) avant de voir Yeguete et Hanlan ramener leur équipe à hauteur de Pau et DJ Cooper (34-34).

Shorter a découvert la Pro A (2 pts-3 rbds en 6')

A la mi-temps, le MSB est mené 39-37.