Le MSB touche le fond !

Pour la 22e journée de Pro A , le club sarthois a perdu ce samedi soir à Antarès contre le Paris-Levallois (44-68)

Encore plus que le résultat brut, la manière laisse plus que jamais pantois.

Qui plus est, Le Mans se complique encore un peu plus la tâche dans la course aux play-offs. Et avec ce niveau…