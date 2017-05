Basket Pearson a fini par se faire sa place au MSB

0

Pas vraiment prévu pour être un des acteurs phares de la saison, l’ailier-fort américain Ryan Pearson a pourtant réussi à se faire une place majeure au sein de l’équipe mancelle qui affronte Antibes ce soir à Antarès (20 heures).

C’est ce qu’on appelle un bon rapport qualité-prix.

Recruté comme doublure au poste 4, deuxième plus petit salaire de l’équipe (Français et étrangers confondus), Ryan Pearson a finalement été un joueur clé du MSB dans cette difficile saison 2016/2017.

Troisième temps de jeu (24’), meilleur marqueur (11,5 points), deuxième évaluation (10,6), troisième joueur le plus utilisé dans le 5 de départ (21 fois), le New-Yorkais a connu une saison inédite lui qui avec la Pro A, abordait le plus gros défi de sa carrière après des passages en Ukraine, en Israël, en Belgique et en Hongrie.

