Basket MSB : Petr Cornélie prolongé mais prêté à Paris-Levallois

Le Mans Sarthe Basket et Petr Cornélie (2,11 m, 21 ans) ont décidé de prolonger d’une année le contrat qui les lie, soit jusqu’au 30 juin 2019.

Reste que pour la saison prochaine, l'aillier fort n'évoluera pas au Mans, les trois parties, le club, le joueur et son agent, Bouna Ndiaye, ayant validé le principe de prêt. Et c'est au Paris-Levallois que Petr Cornelie devrait rebondir après une saison décevante au MSB (4,1 points et 2,9 rebonds).

Petr Cornélie est actuellement aux USA pour préparer la summer league de Las Vegas avec les Denver Nuggets.