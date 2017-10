Basket MSB : la cheville "atroce" de DJ Stephens  [Vidéos]

0

Blessé à l'entraînement vendredi, le joueur du MSB DJ Stephens affiche ce lundi une belle entorse à la cheville.

"Ma cheville est atroce", écrit sur twitter le dunker de l'équipe mancelle, en publiant une photo édifiante.

My ankle is atrocious pic.twitter.com/r8RXzdktFV — Dj Stephens (@DdotJAY30) 2 octobre 2017

Un cliché d'autant plus impressionnant quand on sait qu'entre sa blessure et la photo du jour, l'Américain a joué 17 minutes face à Pau samedi soir et qu'il a notamment signé un "shoot de mammouth" et une belle claquette à revoir dans les vidéos ci-dessous

Mais l'état de la cheville du basketteur explique certainement son début de match quelque peu délicat.