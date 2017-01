Basket Ligue des champions : une défaite sans conséquence

Dans un match sans enjeu en raison de la défaite de Venise à Saratov qui lui assurait la première place du groupe, le MSB s’est incliné ce mercredi soir en Israël contre le Maccabi Rishon (73-65).

Les Manceaux, après un dernier match contre Saratov le 24 janvier à Antarès, seront directement propulsés en huitièmes de finale de la ligue des champions.

Very close game in the 4th between @MSB_Officiel and @maccabirishon! #BasketballCL @Petr_Cornelie @R_Pearson24

https://t.co/2epwDg7sh6 pic.twitter.com/0hhM8ZQldY

— #BasketballCL (@BasketballCL) 18 janvier 2017