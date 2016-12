Basket Ligue des Champions : le MSB perd à Antarès contre Kataja

0

Deuxième défaite d'affilée cette semaine ! Le MSB n'a rien montré de beau sur son parquet face aux Finlandais de Kataja et a été battu 57-74.

La défaite de l'aller n'a pas été un accident et celle de samedi face à Limoges non plus. Une crise de confiance, un fond de jeu absent, une défense moins tranchante : le MSB, depuis deux matchs, est à la dérive.

Les Hommes d'Erman Kunter subissent leur 3e défaite dans cette compétition, la 1re à domicile.

