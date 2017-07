Basket Le programme de pré-saison du MSB

Il va falloir encore patienter pour les fans de basket. La période d’abstinence n’a jamais été aussi longue au Mans depuis 21 ans…

Les joueurs du MSB reprendront le lundi 7 août sachant que les trois premiers jours seront dédiés principalement aux examens médicaux. L’équipe retrouvera le parquet pour les premiers entraînements, le jeudi 10 août.

Le premier match de Pro A est programmé le samedi 23 septembre. Le calendrier n’est pas encore connu.

Le programme

- Samedi 26 août à Tours : MSB-Limoges à 20 heures.

- Mardi 29 août au SCM (gymnase Jarry au Mans) : MSB-Blois (Pro B) à 20 h 30.

- Tournoi de Vannes. Samedi 2 septembre : MSB-Nanterre (20h30) et dimanche 3 septembre, MSB-Gravelines ou Monaco (14 heures ou 16 h 30).

- Tournoi de Sablé. Vendredi 8 septembre : MSB-Cholet à 20 heures et dimanche 10 septembre MSB-Chalon à 16 heures.

- Tournoi d’Angers. Mercredi 13 septembre à Laval MSB-Strasbourg à 20 heures. Vendredi 15 septembre à Angers MSB-Trento (ITA) à 19 heures. Dimanche à Angers MSB-Chalon ou Cholet ou Galatasaray (15 heures, 17 h 30 et 20 h 15).