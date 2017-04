Basket Le MSB saura-t-il se relever ?

0

Comment se remettre d’un match, sur lequel, tout un club misait ? C’est le défi qui attend Alexandre Ménard ce mardi (20 heures) face au Portel, surprenant promu.

La cote pour voir Le Portel en playoffs à la fin de la saison devait être très élevée. Et pourtant, le club tout juste promu est en train de créer une belle surprise et épate aussi le tacticien sarthois. « C’est une belle révélation, c’est le mérite de tout un club qui fait avec des joueurs de Pro B montrant qu’ils ont le niveau de Pro A. Ce n’est peut-être pas l’équipe la plus talentueuse - quoique ça reste à prouver - mais ils ont une organisation qui fait briller des individualités. »

Alexandre Ménard attend beaucoup de ses joueurs sur ce match. « J’attends une réaction d’orgueil, on les a un petit peu tancés et bougé. On leur a montré leurs erreurs, les lacunes individuelles en défense. Il faut arrêter de se faire battre en un contre un. On leur fait comprendre qu’il fallait ouvrir les yeux, on ne joue plus les playoffs, on joue pour que le Mans Sarthe Basket soit en Pro A l’an prochain. On arrête les rêves, c’est terminé, on est dans la réalité., celle du maintien. »

MSB - Le Portel, 20 heures, à Antarès

