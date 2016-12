Basket Le MSB accueille Chalon ce lundi soir pour le choc de la 15e journée

0

Ce lundi soir à Antarès (20h30), les joueurs d’Erman Kunter reçoivent une formation de Chalon-sur-Saône en pleine réussite.

Deuxièmes au classement, les Chalonnais restent sur trois victoires consécutives en championnat, face à Strasbourg vendredi dernier (81-74) et l’Asvel de 30 pointts (98-68) notamment.

Le MSB affiche de son côté moins de confiance malgré son succès à Villeurbanne (64-73) jeudi.

Les deux défaites à Antarès devant Limoges et Kataja en Coupe d’Europe ont laissé quelques traces.

« Nous serons prêts si nous gardons notre discipline. À nous de bien défendre pour bien attaquer et surtout ne pas les laisser jouer. Avec cette équipe de Chalon, le danger vient de partout en attaque et en plus, elle défend bien », affirme l'entraîneur manceau.

