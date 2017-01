Basket Le match MSB - Karsiyaka reporté à mercredi

Les joueurs turcs ont bien décollé d’Istanbul ce mardi vers 13 heures mais, comme prévu, ils ne seront pas arrivés à temps pour disputer le match contre le MSB ce mardi soir à Antarès.

C'est la neige qui a causé cet important retard. Les joueurs devaiuent partir dès lundi.

La rencontre est reportée à mercredi, 20h30, a confirmé la BCL (basketball champions league). Les billets restent valables.

The game between @MSB_Officiel and @KSKBasket has been postponed to tomorrow at 20:30 GMT+1! #BasketballCL

— #BasketballCL (@BasketballCL) 10 janvier 2017