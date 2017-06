Basket Erman Kunter rebondit à Galatasaray en Turquie

0

Ecarté du banc du MSB, au mois de février dernier, Erman Künter a déjà retrouvé chaussures à son pied.

En effet, l'entraîneur retourne à Galatasaray Istanbul, club qu'il avait déjà entraîné en 2002/2003.

Un retour au pays, et dans sa ville d'origine, également pour celui qui a passé ces trois dernières années dans l'Hexagone, et entraîné Cholet. Vainqueur de l'EuroCup en 2016, Galatasaray a joué l'EuroLeague sur la saison écoulée mais n'y a pas performé et devrait retrouver un niveau inférieur (de nouveau l'EuroCup ?) sur la saison à venir.

Annoncé également à la tête de la sélection irakienne (ce que n'a pas confirmé l'interessé), le technicien turc pourrait attirer dans ses filets, Mike Gelabale. En effet, ce dernier et les dirigeants stambouliotes sont en pourparlers.