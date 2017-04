Basket Jonathan Jeanne en NBA ?

Le jeune joueur (19 ans) du MSB, Jonathan Jeanne est candidat à la draft NBA qui se déroulera le 22 juin prochain. Parti s'aguérir une saison à Nancy en prêt, le pivot de 2,19m ne veut pas s'éterniser en Europe et souhaite s'envoler outre Atlantique. C'est son agent Bouna Ndiaye qui l'affirme auprès de "DraftExpress".

En Lorraine, il tourne à 3,1 points et 3,6 rebonds de moyenne en 12 minutes.

Souvent comparé à Rudy Gobert (Utah Jazz) pour sa taille et son envergure, aura-t-il la même destinée que l'international français ?

Selon les spécialistes, il serait en début de second tour (32e). Soit mieux que le Manceau Petr Cornelie, drafté par les Denver Nuggets, l'an passé.

Jonathan Jeanne scouting videos from last season. Improved since.



— Mike Schmitz (@Mike_Schmitz) 19 avril 2017